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Devrilen traktördeki 2 kardeş hayatını kaybetti

Devrilen traktördeki 2 kardeş hayatını kaybetti

Samsun'da virajı alamayan traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kardeş hayatını kaybetti.

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Samsun'da virajı alamayan traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kardeş hayatını kaybetti.

Kaza, Vezirköprü ilçesi Bektaş Mahallesi Bektaş Kovalı yolu üzerinde dün saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Şahin (63) idaresindeki 55 HN 059 plakalı traktör, tarladan dönerken virajı alamayarak devrildi. Kazada traktörün üzerinden savrularak yere düşen sürücü Mehmet Şahin'in kardeşi Ümmehan Şağdıç (57) olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan traktör sürücüsü Mehmet Şahin ise kaldırıldığı Vezirköprü Devlet Hastanesinden Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Şahin de gece saat 03.00 sıralarında hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mehmet Şahin Vezirköprü Samsun 3. Sayfa Haberler

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