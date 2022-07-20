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Devrilen traktör altında kalan sürücü ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Devrilen traktör altında kalan sürücü ağır yaralandı

Elazığ'da şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücü, ağır yaralandı.

Elazığ'da şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücü, ağır yaralandı.

Kaza, Sivrice ilçesi Gözeli yolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkasında takılı römorklarla Diyarbakır'dan Sivas'a giden Ramazan K. idaresindeki traktör, şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü traktör altında kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yakınları ve çevredeki vatandaşların yardımıyla traktör altından çıkartılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Diyarbakır Elazığ Sivas 3. Sayfa Haberler

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