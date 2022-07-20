Devrilen traktör altında kalan sürücü ağır yaralandı Elazığ'da şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücü, ağır yaralandı. Elazığ'da şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücü, ağır yaralandı. Kaza, Sivrice ilçesi Gözeli yolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkasında takılı römorklarla Diyarbakır'dan Sivas'a giden Ramazan K. idaresindeki traktör, şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü traktör altında kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yakınları ve çevredeki vatandaşların yardımıyla traktör altından çıkartılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Diyarbakır Elazığ Sivas 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Devrilen traktör altında kalan sürücü ağır yaralandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.