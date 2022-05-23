Devrilen tomruk yüklü tırın sürücüsü: &quot;Beni boş verin köpeğime bakın&quot; - Haberler

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Devrilen tomruk yüklü tırın sürücüsü: "Beni boş verin köpeğime bakın"

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Devrilen tomruk yüklü tırın sürücüsü: 'Beni boş verin köpeğime bakın'

Kırıkkale'de kontrolden çıkan tomruk yüklü tırın devrilmesi neticesinde yaralanan sürücünün polis ekiplerine "Beni boş verin köpeğime bakın" sözleri üzerine yavru köpek araçtan çıkartıldı.

Kırıkkale'de kontrolden çıkan tomruk yüklü tırın devrilmesi neticesinde yaralanan sürücünün polis ekiplerine "Beni boş verin köpeğime bakın" sözleri üzerine yavru köpek araçtan çıkartıldı.

Kaza, Kırıkkale-Kayseri karayolu üzerindeki Rafineri Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.K. idaresindeki 01 ADY 476 plakalı tomruk yüklü tır, sürücü otomobile çarpmamak için direksiyonu kırınca kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, römorkta yüklü tomruklar şarampole saçıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

"Beni boş verin köpeğime bakın"

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan sürücü Y.K.'nın "Beni boş verin köpeğime bakın" demesi üzerine polis, yavru köpeği araçtan çıkarttı. Güvenli alana götürülen köpeğe polis memuru eliyle su içirdi. Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, aracın yanma riskine karşı kaza alanında tedbir aldı. Çevreye saçılan tomruklar iş makineleri yardımıyla toplanırken, tır vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırıkkale, Köpek, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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