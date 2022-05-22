Tomruk yüklü tır devrildi... Yaralı sürücü "Beni boş verin köpeğime bakın" dedi

KIRIKKALE - Kırıkkale'de kontrolden çıkan tomruk yüklü tırın yola devrilmesi neticesinde yaralanan sürücünün polis ekiplerine "Beni boş verin köpeğime bakın" demesi üzerine yavru köpek araçtan çıkartıldı.

Kaza, Kırıkkale-Kayseri karayolu üzerindeki Rafineri Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.K. idaresindeki 01 ADY 476 plakalı tomruk yüklü tır, otomobile çarpmamak için kontrolden çıkarak yan devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, römorkta yüklü tomruklar ise şarampole saçıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

"Beni boş verin köpeğime bakın"

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan sürücü Y.K.'nın "Beni boş verin köpeğime bakın" demesi üzerine polis, yavru köpeği araçtan çıkarttı. Güvenli alana getirip eliyle su içirdi. Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, aracın yanma riskine karşı kaza alanında tedbir aldı. Çevreye saçılan tomruklar, iş makineleri yardımıyla toplandı. Tır ise vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.