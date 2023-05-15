Devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde sürücünün kontrolünde çıkan tır devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Akçadağ ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Taş Ocakları mevkiinde seyir halinde olan M.B. (27) idaresindeki 44 NE 959 plakalı mıcır yüklü tır sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada araç sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı şahsın Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA