Devrilen tırın dorsesindeki pamuk balyaları etrafa saçıldı 3. Sayfa Haberleri Adıyaman'da, virajı alamayarak devrilen pamuk yüklü tırın devrime anları kameralara saniye saniye yansıdı. Adıyaman'da, virajı alamayarak devrilen pamuk yüklü tırın devrime anları kameralara saniye saniye yansıdı. Devrilen tırın dorsesinde bulunan pamuk balyaları etrafa saçıldı. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine gitmekte olan İsa Kılıç idaresindeki 42 AEG 415 plakalı tır, Börgenek köyü yakınlarında bulunan virajı alamayarak kontrolden çıkıp devrildi. Meydana gelen kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Tırın devrilmesi sonucunda tır dorsesinde bulunan pamuk balyaları ise etrafa saçıldı. Ölen yada yaralananın olmadığı kazada maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası olay yerine gelen bölge trafik polis ekipleri olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulunarak incelemeler yaptı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Adıyaman 3. Sayfa Haberler

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