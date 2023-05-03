Devrilen tırdan tarlaya saçılan 20 ton kepek ziyan oldu

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak tarlaya devrilen tırda yaklaşık 20 ton kepek ziyan oldu.

Kaza, Bolvadin- Çay karayolu üzeri Hastane Kavaşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ü.y., idaresindeki 01 AOL 182 plakalı tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken olayda tırın dorsesinde bulunan yaklaşık 20 ton kepek tarlaya saçılarak ziyan oldu. - AFYONKARAHİSAR