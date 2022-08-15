Devrilen talaş yüklü tırın sürücüsü yaralandı Kastamonu'nun Cide ilçesinde devrilen talaş yüklü olan tırın sürücüsü yaralandı. Kastamonu'nun Cide ilçesinde devrilen talaş yüklü olan tırın sürücüsü yaralandı. Kaza, Kastamonu'nun Cide ilçesi Valay mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.B. idaresindeki 37 EC 198 plakalı talaş yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Kazada tır sürücüsü U.B., yaralandı. Yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sebebiyle kısmen trafiğe kapanan yol, tırın kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kastamonu 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Devrilen talaş yüklü tırın sürücüsü yaralandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.