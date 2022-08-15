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Devrilen talaş yüklü tırın sürücüsü yaralandı

Devrilen talaş yüklü tırın sürücüsü yaralandı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde devrilen talaş yüklü olan tırın sürücüsü yaralandı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde devrilen talaş yüklü olan tırın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kastamonu'nun Cide ilçesi Valay mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.B. idaresindeki 37 EC 198 plakalı talaş yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Kazada tır sürücüsü U.B., yaralandı. Yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sebebiyle kısmen trafiğe kapanan yol, tırın kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kastamonu 3. Sayfa Haberler

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