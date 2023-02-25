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Devrilen soba borusu yangına yol açtı

3. Sayfa Haberleri

Devrilen soba borusu yangına yol açtı

Samsun'un Bafra ilçesinde bir evde devrilen soba borusu yangına yol açtı.

Samsun'un Bafra ilçesinde bir evde devrilen soba borusu yangına yol açtı.

Yangın, gece geç saatlerde Emirefendi Mahallesi'nde 5 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K.'nin kaldığı dükkandan bozma 2 odalı evde soba borusunun devrilmesi üzerine yangın çıktı. Çıkan yangında elbise dolabı tutuştu. E.K. itfaiye ekiplerini arayarak durumu bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Yangında apartman sakinleri ve çevre esnafı büyük panik yaşadı.

Yangın maddi zararla atlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Samsun Bafra 3. Sayfa Haberler

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