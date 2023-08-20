Devrilen römorkun altında kalan 13 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti
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Kastamonu'da römorkun traktörden ayrılarak devrilmesi sonucu altında kalan 13 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.
Kastamonu'da römorkun traktörden ayrılarak devrilmesi sonucu altında kalan 13 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.
Merkez Ballık köyünde tarlada çalıştıktan sonra eve dönen Satı Yetkinşahin idaresindeki traktöre bağlı römork kurtuldu. Römork, traktörden kurtulduktan sonra devrilmesi sonucu 13 yaşındaki Damla Naz Yetkinşahin altında kaldı. Römorkun altında kalan çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcısının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Damla Naz Yetkinşahin'in cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı. - KASTAMONU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa