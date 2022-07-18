Devrilen römork duvara çaptı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Devrilen römork duvara çaptı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Devrilen römork duvara çaptı

Tunceli'de devrilen römork duvara çaptı.

Tunceli'de devrilen römork duvara çaptı. Kazada yaralanan olmazken, duvar yıkıldı.

Kaza, Çemişgezek ilçesine bağlı Erkalkan köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör geri geri gidince römorku bir evin duvarına çarptı. Kazada yaralanan olmazken, evin duvarının bir bölümü yıkıldı. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - TUNCELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çemişgezek Tunceli 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title