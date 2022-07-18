Devrilen römork duvara çaptı Tunceli'de devrilen römork duvara çaptı. Tunceli'de devrilen römork duvara çaptı. Kazada yaralanan olmazken, duvar yıkıldı. Kaza, Çemişgezek ilçesine bağlı Erkalkan köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör geri geri gidince römorku bir evin duvarına çarptı. Kazada yaralanan olmazken, evin duvarının bir bölümü yıkıldı. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - TUNCELİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Çemişgezek Tunceli 3. Sayfa Haberler

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