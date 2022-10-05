Devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı 3. Sayfa Haberleri Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetme sonucu devrilen otomobilde 1 kişi yaralandı. Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetme sonucu devrilen otomobilde 1 kişi yaralandı. Kaza, Beylikova ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve plakası öğrenilemeyen otomobil devrildi. Devrilen otomobilde sürücüsü Kemal Ç., yaralandı. Beylikova İlçe Jandarma Komutanlığı yakınında meydana gelen trafik kazasında yaralanan sürücü jandarma ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinde hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ESKİŞEHİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Beylikova Eskişehir 3. Sayfa Haberler

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