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Devrilen odun yüklü traktör, karı kocayı ayırdı

3. Sayfa Haberleri

Devrilen odun yüklü traktör, karı kocayı ayırdı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde odun yüklü traktörün devrildiği kazada eş hayatını kaybetti, koca ise yara almadan kurtuldu.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde odun yüklü traktörün devrildiği kazada eş hayatını kaybetti, koca ise yara almadan kurtuldu.

Kaza, Pamukkale ilçesine bağlı Haytabey Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; eşi Aslı Avşar (31) ile traktörün römorkuna odun yükledikten sonra beraber yola çıkan F.A. (32), aracın kontrolünü kaybetti. Traktörün devrilmesi sonucu Aslı Avşar sıkıştığı yerde kanlar içinde kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine giden sağlık görevlileri Aslı Avşar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda cansız beden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Pamukkale Jandarma İtfaiye Denizli 3. Sayfa Haberler

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