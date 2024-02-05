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Devrilen motosikletin sürüklendiği anlar kamerada

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Karabük'te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosikletin devrilerek metrelerce sürüklendiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Devrilen motosikletin sürüklendiği anlar kamerada

KARABÜK - Karabük'te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosikletin devrilerek metrelerce sürüklendiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza Zonguldak Caddesi'nde meydana geldi. İsmi ve plakası öğrenilemeyen sürücü idaresindeki motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı yara almadan atlatan motosiklet sürücüsünün yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde bir yayanın yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada devrilen motosiklet ve sürücüsünün sürüklendiği yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Karabük Motosiklet Güvenlik Güvenlik Kamerası Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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