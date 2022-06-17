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Devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde toprak yolda devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde toprak yolda devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Olay, Yeşilyurt Mahallesi Taşoluk mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, 65 yaşındaki Hasan Yörümez, kullandığı motosikletle evinin önündeki toprak yolda seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Devrilen motosikletin sürücüsü talihsiz adam, olay yerinde hayatını kaybetti. Durumu ise yakınlardaki inşaatta çalışan işçiler fark etti. Bir kişinin hareketsiz şekilde yerde yattığını gören işçiler, durumu sağlık ve güvenlik güçlerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde talihsiz adamın yaşamını kaybettiğini belirledi. Yörümez'in cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısının ve jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Elbistan Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Yörümez'in cenazesi, buradaki ön otopsi sonrasında kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

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