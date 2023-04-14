Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosikletin sürücüsü yaralandı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Esentepe Mahallesi 75. Cumhuriyet Stadyumu önündeki yol üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, E.S.'nin kullandığı motosiklet seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Metrelerce sürüklenen motosiklet üzerinden yola savrularak yaralanan sürücü, kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa