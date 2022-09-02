Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı 3. Sayfa Haberleri Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Kurugeçit Mahallesi'nde Mustafa E. idaresindeki 01 ADR 790 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Mustafa E. yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Adıyaman 3. Sayfa Haberler

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