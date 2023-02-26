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Devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeki kamyon, dorsesinin açılması sonucu devrildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeki kamyon, dorsesinin açılması sonucu devrildi. Kazada sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Serik ilçesine bağlı Alacami Mahallesi Alamehmetler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 42 AKB 829 plakalı kamyon, seyir halinde iken dorsesinin açılması sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan kamyonet sürücüsü yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Antalya 3. Sayfa Haberler

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