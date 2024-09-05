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Devrilen kamyonda sıkışan sürücü güçlükle kurtarıldı

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Adıyaman'da, devrilen kamyon içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Devrilen kamyonda sıkışan sürücü güçlükle kurtarıldı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, devrilen kamyon içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, A.A., idaresindeki hafriyat yüklü kamyon, Adıyaman merkez Mara Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada kamyon sürücüsü A.A., yaralandı. Kamyon içerisinde sıkışan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adıyaman İtfaiye 3-sayfa Güncel Yaşam

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