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Devrilen elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Devrilen elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı

Afyonkarahisar'da devrilen 3 tekerlekli elektrikli bisikletin kadın sürücüsü kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Afyonkarahisar'da devrilen 3 tekerlekli elektrikli bisikletin kadın sürücüsü kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Edinilen bilgilere göre, kaza merkeze bağlı Sülün beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.S., (39) isimli kadının kullandığı plakasız 3 tekerlekli elektrik bisiklet sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü devrildi. Aracın kaza yaptığını gören çevredekileri 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücüyü ambulans ile üniversite hastanesine kaldırdı. Yaralanan sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar Sülün 3. Sayfa Haberler

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