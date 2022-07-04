Devrilen elektrikli bisikletin sürücü yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Devrilen elektrikli bisikletin sürücü yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Devrilen elektrikli bisikletin sürücü yaralandı

Adıyaman'da, ıslak zeminde kayarak devrilen elektrikli bisikletin sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da, ıslak zeminde kayarak devrilen elektrikli bisikletin sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Aleyna D. (18), idaresindeki elektrikli bisiklet, Alitaşı Mahallesi Çırçır Deresi yakınlarında ıslak yolda kayarak devrildi. Meydana gelen kazada sürücü Aleyna D., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title