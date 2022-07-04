Devrilen elektrikli bisikletin sürücü yaralandı Adıyaman'da, ıslak zeminde kayarak devrilen elektrikli bisikletin sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Adıyaman'da, ıslak zeminde kayarak devrilen elektrikli bisikletin sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre, Aleyna D. (18), idaresindeki elektrikli bisiklet, Alitaşı Mahallesi Çırçır Deresi yakınlarında ıslak yolda kayarak devrildi. Meydana gelen kazada sürücü Aleyna D., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Adıyaman 3. Sayfa Haberler

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