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Devrilen elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Devrilen elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı

Samsun'da devrilen elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.

Samsun'da devrilen elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Samsun'un Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi Gazi Parkı karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Birol Öz idaresindeki 55 AHD 604 plakalı elektrikli bisiklet önüne çıkan araca çarpmamak için fren yapınca devrildi. Kazada yaralanan Öz, ambulansla Gazi Devlet Hastanesi kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bahçelievler Mahallesi Samsun 3. Sayfa Haberler

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