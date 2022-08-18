Devrilen demir kapının altında kalan çocuk yaralandı Devrilen demir kapının altında kalan çocuk yaralandı Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda apartmanın bahçesindeki devrilen 200 kilogram ağırlığındaki sürgülü demir kapının altında kalan 7 yaşındaki çocuk, yaralandı. Devrilen demir kapının altında kalan çocuk yaralandı BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda apartmanın bahçesindeki devrilen 200 kilogram ağırlığındaki sürgülü demir kapının altında kalan 7 yaşındaki çocuk, yaralandı. Olay Burhaniye mahallesi Ömür sokakta bulunan 4 katlı apartmanın bahçesinde meydana geldi. 200 kilogram ağırlığındaki sürgülü kapı, bahçede oyun oynayan Azra Emine O.(7)'nın üzerine devrildi. Kapının altında kalan çocuk, bağırmaya başladı. Azra'nın imdadına çevredeki vatandaşlar yetişti. Vatandaşların kapıyı kaldırıp kurtardığı çocuk, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunda kırıklar oluşan çocuğun tedavisi sürüyor. Olayı anlatan sokak sakini Ergül Polat, "patenle çocuk kayarken, o sırada kapı sallanıp üzerine devrilmiş. Komşular kurtardı" dedi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan İnegöl Bursa 3. Sayfa Haberler

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