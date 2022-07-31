Devrilen çimento yüklü tırdaki yangın söndürüldü Muğla'nın Ula ilçesinde virajı alamayıp devrilen çimento yüklü tırdaki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Muğla'nın Ula ilçesinde virajı alamayıp devrilen çimento yüklü tırdaki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kaza bugün öğlen saatlerinde Sakartepe rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necdet G. yönetimindeki 06 BCG 508 plakalı çimento yüklü tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarına devrildi. Devrilen tırın tekerleklerinde yangın meydana geldi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Ula İtfaiye Amirliği ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Araç içerisinden çıkarılan şoför Necdet G. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İtfaiye Muğla Ula 3. Sayfa Haberler

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