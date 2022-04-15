Devrilen bidonu düzeltirken kaza yaptı - Haberler

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Devrilen bidonu düzeltirken kaza yaptı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Devrilen bidonu düzeltirken kaza yaptı

Samsun'da seyir halindeyken araçta devrilen bidonu düzeltmek isteyen sürücü, aracın kontrolünü kaybederek kaza yaptı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da seyir halindeyken araçta devrilen bidonu düzeltmek isteyen sürücü, aracın kontrolünü kaybederek kaza yaptı.

Olay, Samsun'un Terme ilçesi Ahmetbey Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, petrolden yakıt alarak yola çıkan sürücü, aracın hareketi sırasında sarsılarak devrilen bidonu düzeltmek isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Farkında olmadan yoldan çıkan hafif ticari araç, yol kenarındaki su kanalına devrildi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartılan sürücü, kazayı yara almadan atlattı. Araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı. - SAMSUN

Devrilen bidonu düzeltirken kaza yaptı

Devrilen bidonu düzeltirken kaza yaptı

Devrilen bidonu düzeltirken kaza yaptı

Devrilen bidonu düzeltirken kaza yaptı

Devrilen bidonu düzeltirken kaza yaptı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger, Samsun, 3. Sayfa, Haberler

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