Devrilen aracı düzeltmek isterken altında kalıyordu Başakşehir'de kazaya karışarak yan yatan hafif ticari aracı elleri ile düzeltmeye çalışan vatandaşlar, altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Devrilen aracı düzeltmek isterken altında kalıyordu

İSTANBUL - Başakşehir'de kazaya karışarak yan yatan hafif ticari aracı elleri ile düzeltmeye çalışan vatandaşlar, altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Başakşehir - Kayaşehir'de kazaya karışan hafif ticari araç yan yattı. Vatandaşlar aracı elleriyle kaldırmaya çalıştı. Araç kaldırırken altında kalmaktan son anda kurtuluyorlar. Düzeltilen araç kaymaya başladı. kayan aracın açık camından içeri uzanan bir kişi el frenini çekerek durduruyor. Yaşanan o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.