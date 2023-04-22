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Devrilen araç sürücüsü hayatını kaybetti

Devrilen araç sürücüsü hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Uşak'ta kontrolünü kaybolması sonrasında yoldan çıkarak devrilen araç sürücüsü hayatını kaybetti.

Uşak'ta kontrolünü kaybolması sonrasında yoldan çıkarak devrilen araç sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre Uşak Merkeze bağlı Bozköy - Karacahisar köy yolu istikametine seyir halinde olan Ömer Binbay (59), idaresindeki 64 LE 593 plakalı otomobilin kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol kenarında devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada hayatını kaybettiği belirlenen Binbay'ın cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karacahisar Tragger Ömer Uşak 3. Sayfa Haberler

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