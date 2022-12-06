Devre mülk dolandırıcısı, röportaj yapıp vatandaşları dolandırıcılara karşı uyarmış

ADANA merkezli 33 ilde devre mülklerini satmak isteyen kişileri 20 milyon TL dolandıran şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 57 şüpheliden 12'si, tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerden Okan Onat'ın, operasyondan 2 gün önce yerel bir haber sitesine verdiği röportajda, devre mülk dolandırıcılığı uyarısı yaptığı ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, devre mülklerini satmak isteyen 125 kişiyi ağlarına düşürüp, yüksek kazanç vaadiyle 20 milyon TL dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Polisin 6 aylık teknik ve fiziki takibi sonucu şüphelilerin özellikle yaşlı kişileri seçtiği, kurdukları paravan şirkete çağırdığı mağdurları harç, tapu, sigorta ve pul masrafları adı altında dolandırdıkları saptandı. Bu tespitlerin ardından ekipler, 3 Aralık'ta, Adana merkezli 33 ilde düzenlenen operasyonda 57 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında Okan Onat'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklandı, diğerleri ise 33'ü adli kontrol şartı, 12'si ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.