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Devre Mülk Dolandırıcılığına Karışan Çete Yargılandı

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Yalova'da devre mülk verilerini çalarak dolandırıcılık yapan bir çetenin 47 sanığı yargı önüne çıkarıldı. Mağdurlar, yüksek fiyatlarla devre mülk satışı vaadiyle dolandırıldıklarını belirtti.

Devre mülk firmasına ait verileri çalarak dolandırıcılık yapan çete hakim karşısında

YALOVA - Yalova'da daha önce çalıştıkları firmanın verilerini ele geçirerek vatandaşlara ulaşan ve devre mülklerini yabancılara yüksek fiyatla satacakları vaadiyle dolandırdıkları ileri sürülen suç örgütünün yargılanmasına başlandı. Suç örgütü liderinin, kız arkadaşını helikopterle Yalova'dan alarak götürdüğü ve Çırağan Sarayı'nda evlilik teklifi yaptığı görüntülerle gündeme gelen çeteyle ilgili davada 47 sanık yargılanıyor.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi devre mülk dolandırıcılarına yönelik 2022 yılında operasyon gerçekleştirilmişti. Operasyon sonrasında çete lideri Ramazan T.'nin de aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklanmış, daha sonra serbest bırakılmışlardı. Soruşturma çerçevesinde Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada 47 sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşmaya "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla yargılanan örgüt lideri Ramazan T. ve bazı firma yetkilileri mazeret bildirerek katılmadı.

Örgütün kurduğu iki farklı firmada, çoğu çağrı merkezinde çalışan sanıklar, firma yetkilileri tarafından kendilerine verilen numaraları aradıklarını ve devre mülklerin satışıyla ilgili vatandaşlarla irtibat kurduklarını söyledi.

İki firmanın üzerine kayıtlı olduğu Mehmet Zemin G., şirketlerin asıl sahibinin Ramazan T. olduğunu söyledi. Ramazan T.'nin şoförlüğünü yaptığını anlatan Mehmet Zemin G., daha önce verdiği ifadeleri Ramazan T.'nin yönlendirmesiyle gerçekleştirdiğini itiraf etti.

Daha sonra Bursa, Bilecik, İstanbul ve Sakarya gibi birçok ilden gelen mağdurlar ifade verdi. Müştekilerden Erol G., 96 bin lirayı mobil bankacılık programını kullanarak kredi çektiklerini belirtti. 55 bin lira kredi çektirilerek dolandırıldığını anlatan Faruk Ş. ise dört kez arandığını, Terma City'deki devre mülkünün 500 bin liranın üzerinde bir fiyatla satılacağı vaat edildiğini söyledi. 90 bin lira dolandırıldığını söyleyen Gülay A. ise Terma City'deki devre mülküyle ilgili çok sayıda arama yapılarak kandırıldıklarını anlattı.

20 bin liraya aldığı yerde 2 milyon kazanmak isterken dolandırıldı

İsmail A. ise 20 bin liraya aldığı devre mülkü 2 milyona satılacağını vaat ettiklerini ifade ederek, "685 bin liradan kapıyı açtılar. 725 bin, sonra 1 milyon 450 bin liraya çıktılar. Son olarak 2 milyona çıktılar. Heyecanlandım. Daha sonra Terma City'de tatildeydik. Durumu söyledik, bize onların dolandırıcı olduklarını söylediler. 95 bin lira kredi çektirmişlerdi. Bunu öğrenince paramızı geri istedik ama alamadık" dedi.

Mağdurlar, kendilerine devre mülklerin 90 gün içinde satılacağı bilgisinin verildiğini fakat bunun gerçekleşmediğini söylediler.

Avukat Fırat Tatar, Terma City adına davaya müdahillik talebinde bulundu. Tatar, data bilgilerinin çalınarak kendi firmalarının ve müşterilerinin mağdur edildiğini söyledi.

Devre Mülk Dolandırıcılığına Karışan Çete Yargılandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERHAN ERDOĞAN - 3.Sayfa
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