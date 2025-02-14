Tarih verildi, İstanbul'a kar yeniden geliyor

Tarih verildi, İstanbul'a kar yeniden geliyor
Dr. Ekrem Teymur: Trump, Elon Musk ile kamu yönetiminde devrim yapmaya hazırlanıyor

"Trump, Elon Musk ile kamu yönetiminde devrim yapmaya hazırlanıyor"
Pakistan'dan Togg'a Dombra'lı paylaşım

Direksiyona geçip Erdoğan'la birlikte TOGG'u denedi
CHP lideri Özel: Kimi tehlikeli görüyorlarsa kapatacaklar

CHP lideri Özel'den ortalığı karıştıracak iddia: Hepsini kapatacaklar

Devre Mülk Dolandırıcılığı: 2 Tutuklama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova merkezli düzenlenen operasyonda, devre mülklerini yüksek fiyatla satacakları vaadiyle 20 milyon lira dolandırdığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı. 3 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, dolandırıcılık faaliyetleri ortaya çıkarıldı.

Yalova merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 13 kişiyi devre mülklerini yüksek fiyatla satacakları vaadiyle 20 milyon lira dolandırdığı ileri sürülen 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Müdürüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ekipleri tarafından kurdukları şirket aracılığıyla 13 şahsı, devre mülklerini yüksek fiyata satmak vaadiyle mağdur ederek yaklaşık 20 milyon TL dolandırdıkları tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yalova, Sakarya ve Kocaeli illerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda E.K., K.K. ve E.K. gözaltına alındı. Şahıslara ait ikametlerde ve iş yerlerinde çok sayıda doküman ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen E.K. ve K.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken E.K. ise serbest bırakıldı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Olaylı maçın hakemi hakkında karar çıktı
img

Bankada para ve altını olanlar dikkat! Tüm varlığınız sıfırlanabilir
img

Vize başvurusunu reddeden ülkeye isyanı viral oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da metrolardaki onlarca yürüyen merdiven aynı anda durdu

İstanbul'da metrolardaki onlarca yürüyen merdiven bir anda durdu
İstanbul'da özel hastanede fiyat pazarlığına soruşturma

Stent pazarlığı skandalında hastaneye kötü haber!
Portekiz'e vize başvurusu reddedilen kadın isyanıyla gündem oldu

Vize başvurusunu reddeden ülkeye isyanı viral oldu
İki otomotiv devi Türkiye'ye fabrika açıyor! Erdoğan şehirlerin ismini verdi

İki dev Türkiye'ye fabrika açıyor: Erdoğan şehirlerin ismini verdi
Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı

Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı
Trump, Modi'yi vergiler üzerinden açık açık tehdit etti

Gözlerinin içine bakıp açık açık tehdit etti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.