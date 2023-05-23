Devlet destekli alınan sürüye kurt dadandı: 35 koyun telef oldu Van'ın Tuşba ilçesinde devlet destekli alınan 100 küçükbaş hayvanın bulunduğu ahıra dadanan kurtlar, 35 tanesini telef etti.

Devlet destekli alınan sürüye kurt dadandı: 35 koyun telef oldu

VAN - Van'ın Tuşba ilçesinde devlet destekli alınan 100 küçükbaş hayvanın bulunduğu ahıra dadanan kurtlar, 35 tanesini telef etti.

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Alaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Medeni Baykara tarafından devlet destekli alınan 100 küçükbaş hayvanın bulunduğu ahırın penceresinden içeri giren kurtlar, koyunlara saldırdı. Maddi zararının büyük olduğunu ifade eden Medeni Baykara, "Camdan içeri girmiş. 35 hayvanımız telef olmuş, birçoğu da yaralanmış" dedi.