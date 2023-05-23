Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Devlet destekli alınan sürüye kurt dadandı: 35 koyun telef oldu

Devlet destekli alınan sürüye kurt dadandı: 35 koyun telef oldu

3. Sayfa Haberleri

Van'ın Tuşba ilçesinde devlet destekli alınan 100 küçükbaş hayvanın bulunduğu ahıra dadanan kurtlar, 35 tanesini telef etti.

Van'ın Tuşba ilçesinde devlet destekli alınan 100 küçükbaş hayvanın bulunduğu ahıra dadanan kurtlar, 35 tanesini telef etti.

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Alaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Medeni Baykara tarafından devlet destekli alınan 100 küçükbaş hayvanın bulunduğu ahırın penceresinden içeri giren kurtlar, koyunlara saldırdı. Maddi zararının büyük olduğunu ifade eden Medeni Baykara, "Camdan içeri girmiş. 35 hayvanımız telef olmuş, birçoğu da yaralanmış" dedi. - VAN

Van Seçim Sonuçları
Van Yerel Seçim Sonuçları 2019
Van Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tuşba Van 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title