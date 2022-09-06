Devlet arazisine kenevir ekti, yakalandı 3. Sayfa Haberleri Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Tuzla Mahallesi'nde ormanlık arazide kenevir yetiştiren şahıs, Jandarma Komutanlığı ekiplerince suç üstü yakalandı. Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Tuzla Mahallesi'nde ormanlık arazide kenevir yetiştiren şahıs, Jandarma Komutanlığı ekiplerince suç üstü yakalandı. Olay, Tuzla Mahallesinde ormanlık alanda meydana geldi. Jandarma komutanlığı ekipleri devlet arazisinde kenevir yetiştirildiği yönünde ihbar aldılar. JASAT ve Jandarma komutanlığı ekipleri, sabaha karşı operasyon düzenlediler. Yapılan operasyonda İ.S. suçüstü yakalandı. Arazide 220 kök hint keneviri ele geçirildi. Şahıs, Jandarma komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. - BURSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Kenevir Bursa Tuzla 3. Sayfa Haberler

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