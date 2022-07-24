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Develi'de otomobil evin bahçesine girdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Develi'de otomobil evin bahçesine girdi

Kayseri'nin Develi ilçesinde kaza yapan otomobilin evin bahçesine girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde kaza yapan otomobilin evin bahçesine girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı İbrahim Ağa Mahallesi'nde eski hastane yolunda 38 ABK 487 ile 01 ABU 748 plakalı otomobiller çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden bir tanesi evin bahçesine girdi. Kazanın ardından polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralanan 4 kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kayseri 3. Sayfa Haberler

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