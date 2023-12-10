Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın annesi Güner Babacan Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Güner Babacan için öğle namazını müteakip Hacı Bayram Veli Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına, siyasetçiler ve vatandaşlar katıldı.

- Deva Partisi lideri Babacan'ın annesi Güner Babacan son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA - Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın annesi Güner Babacan Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Deva Partisi tarafından yapılan açıklamada Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan annesi Güner Babacan'ın hayatını kaybettiği duyurulmuştu. Güner Babacan için öğle namazını müteakip Hacı Bayram Veli Camii'nde cenaze namazı kılındı. Güner'in naaşı defnedilmek üzere Karşıyaka Mezarlığına götürüldü.

Cenaze namazına, 22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç, Eski Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, eski Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Hamza Dağ, Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, çok sayıda siyasetçi ve vatandaş katıldı.

Babacan, geçtiğimiz ay da babası Hilmi Babacan'ı kaybetmişti.