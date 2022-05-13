Son dakika: DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan gözaltına alındı - Haberler

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Son dakika: DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa haberi... DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan gözaltına alındı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılan Deva Partisi kurucularından Metin Gürcan gözaltına alındı.

DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan gözaltına alındı

ANKARA - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılan Deva Partisi kurucularından Metin Gürcan gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Demokrasi ve Atılım Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan'ın "casusluk" suçundan müebbet ve 35 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davada tahliyesine yönelik itirazı kabul edildi. Dosyanın gönderildiği Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının itirazını kabul etti. Gürcan hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılan Metin Gürcan gözaltına alındı.

İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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