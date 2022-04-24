- DEVA Partisi iftarında ortalık savaş alanına döndü, sandalyeler havada uçuştu

İftar programında çıkan kavga kamerada

İSTANBUL - Esenyurt'ta DEVA Partisi'nin düzenlediği ve yüzlerce kişinin katıldığı iftar programında, ortalık savaş alanına döndü. Yemek alma nedeniyle çıkan tartışma dakikalar sonra kavgaya dönüşürken, su şişeleri ve sandalyeler havada uçuştu. Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Yenikent Mahallesi'nde yaşandı. Demokrasi ve Atılım Partisi ilçe başkanlığı önünde düzenlediği iftar programında, ortalık savaş alanına döndü. Yemek alma nedeniyle vatandaşlar arasında çıkan tartışma, ilerleyen dakikalarda kavgaya dönüştü. Su şişeleri ve sandalyelerin havada uçuştuğu olayda, programa katılan yüzlerce vatandaş ne olduğunu anlamadı. Kısa süreli kargaşanın yaşandığı program ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.