Dev yangın bulutları ilçe merkezinden böyle göründü
Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle oluşan dev yangın bulutları ilçe merkezinden böyle görüntülendi. Yangın büyüyerek etkili oldu ve dumanlar metrelerce yükseğe ulaştı. Ekipler yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Dev yangın bulutları ilçe merkezinden böyle göründü
AYDIN - Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle oluşan dev yangın bulutları ilçe merkezinden böyle görüntülendi.
Alhisar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda akşam saatlerinde çıkan yangın bir anda büyüdü. Alevler rüzgarın etkisi ile geniş bir alana yayıldı. Alhisar, Altıntaş ve Örmepınar Mahalleleri'ndeki ormanlık alanlarda etkili olan alevlerle birlikte dumanlar metrelerce yükseğe ulaştı. Dev yangın bulutları ilçe merkezinden böyle görünürken, ekipler yangını söndürmek için yoğun çaba gösteriyor.