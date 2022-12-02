Dev kayalar yeni yerleşim yerindeki evlerin üzerine düştü

Artvin'de Yusufeli Barajı'nda kapakların kapatılması ile sular altında kalacak Meşecik köyündeki vatandaşların oturması için yapılan yeni yerleşim yerinde çalışmalar devam ediyor. Bölgede heyelanlı alanı temizlemek için yapılan patlatma sonucu 2 evin üzerine tonlarca ağırlığında kayalar düştü. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapımı tamamlanan Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı'nda kapakların kapatılması ile su tutma işlemi sürüyor.

PATLATMA SONUCU DEV KAYALAR, EVLERİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Sular altında kalacak Meşecik köyünde yaşayan vatandaşlar için yapılan 35 hanelik yeni yerleşim yerinde heyelanlı alanı temizlemek için yapılan patlatma faciaya neden oluyordu. Kontrollü olarak yapılan patlatmada seken kayalar evlerin üzerine düştü.

CAN KAYBI YOK

Tonlarca ağırlıktaki kayalar yeni yerleşim yerindeki Tevfik Yıldırım ve Mehmet Yıldırım'a ait iki evde maddi hasara neden olurken, olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Taşınma sürecinin henüz başlamadığı ancak anahtar tesliminin yapıldığı yeni yerleşim yerinde kimsenin olmaması faciayı önlerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.