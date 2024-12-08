Dev Demirle Sürücü, İnegöl'de Trafiği Tehlikeye Soktu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir sürücü, otomobilinin üzerine yüklediği dev demirle seyir halindeyken trafikte ciddi tehlikeye neden oldu. Olay amatör kameralar tarafından kaydedildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin üzerinde dev demir taşıyan sürücü şoke etti.
Olay, Bursa-Ankara kara yolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Sürücü, otomobilinin üzerine yüklediği dev demirle seyretti. Trafiği tehlikeye sokan sürücü, amatör kameraya yansıdı. - BURSA