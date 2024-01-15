Derince'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Kocaeli'nin Derince ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatının men ve takibine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Derince ilçesinde belirlenen ikametlere düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. İkametlerde ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 176 gram sentetik kannabinoid, 1 gram esrar, 11 sentetik ecza, 2 tüfek, 2 hassas terazi ele geçirildi. 5 şüpheliden 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan, adli makamlara sevk edilen E.Y. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. N.K., E.Ç. ve M.A.D. isimli 3 şüpheli ise tutuklandı. - KOCAELİ