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Derince'de Denizde Erkek Cesedi Bulundu

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 60 Evler sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar, denizde hareketsiz bir kişi fark etti. Yapılan kontrollerde kişinin öldüğü belirlendi ve ceset otopsi için hastaneye gönderildi.