Derince'de Denizde Erkek Cesedi Bulundu
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde 60 Evler sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar, denizde hareketsiz bir kişi fark etti. Yapılan kontrollerde kişinin öldüğü belirlendi ve ceset otopsi için hastaneye gönderildi.
Kocaeli'nin Derince ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.
60 Evler sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar, bir kişinin kıyıya yakın noktada hareketsiz olduğunu fark etti.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.
Sudan çıkarıldıktan sonra kontrollerini yapan sağlık ekibi, Y.K. (23) olduğu öğrenilen kişinin öldüğünü belirledi.
Olay yeri incelemesinin ardından ceset, otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Kaynak: AA / 3. Sayfa