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Derince'de çamaşır makinesinden çıkan yangın söndürüldü

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Kocaeli'nin Derince ilçesinde çamaşır makinesinden çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda mutfakta hasar meydana geldi.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde çamaşır makinesinden çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Çenedağ Mahallesi Gazi Sokak'taki 6 katlı apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin içinde dumanların olduğunu fark eden L.K. isimli kadın, mutfağa gittiğinde çamaşır makinesinden alevler çıktığını gördü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın sebebiyle mutfakta hasar meydana geldi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Kocaeli Olay İtfaiye Güvenlik 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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