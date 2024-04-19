Derince'de 580 Kök Kenevir Bitkisi Ele Geçirildi

Kocaeli'nin Derince jandarma ekiplerince bir evde yapılan operasyonda 580 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele çalışmaları neticesinde dün Derince ilçesinde bir şahsın adresinde operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde evde yapılan aramada 580 kök kenevir bitkisi, 5 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 8 tabanca fişeği, 50 gaz tabancası fişeği ve 6 tabanca şarjörü ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı. - KOCAELİ