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Kayseri'de Derin Dondurucu Çalan 2 Şüpheli Yakalandı

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Büro Amirliği ekipleri, Kocasinan ilçesinde bir işyerinden çalınan derin dondurucuyu çalan 2 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler, çaldıkları malzeme ile birlikte gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda derin dondurucu çalan 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi'nde bir işyerinin bodrum katından derin dondurucu çalındı. Olayın ardından Suç Önleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada; derin dondurucuyu çalan 2 şüpheli çaldıkları malzeme ile yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan şahısların derin dondurucuyu çaldığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kocasinan Kayseri 3.Sayfa Haberler

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