Kayseri'de Derin Dondurucu Çalan 2 Şüpheli Yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda derin dondurucu çalan 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi'nde bir işyerinin bodrum katından derin dondurucu çalındı. Olayın ardından Suç Önleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada; derin dondurucuyu çalan 2 şüpheli çaldıkları malzeme ile yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan şahısların derin dondurucuyu çaldığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ