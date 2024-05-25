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Dereye uçan TOFAŞ otomobilin koltuğu 1, kaybolan genç kadının cesedi ise 2 kilometre uzaklıkta bulundu

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Antalya'da dereye uçan bir otomobilde bulunan genç kadının cesedi 2 kilometre uzaklıkta bulundu. Kazada araçtan kopan arka koltuk ise 1 kilometre uzaklıkta dere menfezinde bulundu. Arama çalışmaları devam ediyor.

Dereye uçan TOFAŞ otomobilin koltuğu 1, kaybolan genç kadının cesedi ise 2 kilometre uzaklıkta bulundu

Suya gömülen ve 8 kişinden 2'sinin kayıp olarak arandığı otomobildeki 25 yaşındaki kadının cesedine ulaşıldı

Kaza sonrası araçtan kopan arka koltuk 1 kilometre uzaklıkta derenin menfezinde, kadının cesedi ise 2 kilometre uzaklıkta bulundu

ANTALYA - Antalya'da gece saatlerinde dereye uçup suya gömülen otomobilden yaralı olarak 6 kişi kendi imkanlarıyla çıktı, kayıp olarak aranan 2 kişiden genç kadının cesedi ise 2 kilometre uzaklıkta bulundu. Ekiplerin 9 yaşındaki çocuğu derede arama çalışmaları sürüyor. Feci kazada aracın koltuğu da yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki dere menfezinde bulunmuştu.

Kaza gece saatlerinde Aksu İlçesi Gökdere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yunus B'nin kullandığı ve içerisinde toplam 8 kişinin olduğu belirtilen 15 MA 0595 plakalı TOFAŞ marka otomobil, yaklaşık 2 metre yükseklikteki köprüden dereye uçup suya gömüldü. Araçtaki yabancı uyruklu ve isimlerinin henüz öğrenilemeyen 8 kişiden 6'sı kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. İhbarla birlikte olay yerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK), itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler belirtilen adrese gelirken, kazada yaralanan 6 kişi ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Derede kaybolan İ. B. adlı kadın ve 9 yaşındaki R. B. belirtilmesi üzerine dalgıçlar derede arama başlattı.

4 saat didik didik tarandı, arka koltuk 1 kilometre uzaklıktan çıktı

İlk olarak otomobilin bulunduğu noktadan arama çalışmalarına başlayan ekipler, derenin içinin adeta didik didik aradı. Akıntı yönüne doğru yapılan aramalarda 1 kilometre uzaklıktaki dere menfezinde aracın arka koltuğu bulundu. Ekipler bu noktada çalışmalarını yoğunlaştırsa da kayıplara ulaşılamadı. Yaklaşık 4 saat süren arama çalışmalarının gündüz devam edeceği öğrenildi.

Kaza yerindeki terlik dikkat çekti

Kazanın gerçekleştiği köprüde küçük bir çocuğa ait terlik ve aracın parçalarının yer alması dikkat çekti. Çekici yardımıyla dereden çıkartılan aracın arka bagajında ise bir kasada kabakların bulunduğu, arka camında da Zeynep yazısının yer aldığı görüldü.

Genç kadının cansız bedenine ulaşıldı

Sabah erken saatlerde tekrar başlayan aramalarda, JAK'ın su altı timi aracın düştüğü noktadan yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta İ.B.'nin cansız bedenine ulaştı. Ekiplerin 9 yaşındaki R. B'yi arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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