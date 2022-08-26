Dereye düşen şahıs ağır yaralandı 3. Sayfa Haberleri Samsun'da dereye düşen bir kişi ağır yaralandı. Samsun'da dereye düşen bir kişi ağır yaralandı. Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kerimbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dereye düşen Mümin M.(57) yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mümin M. ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Mümin M.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tekkeköy Samsun 3. Sayfa Haberler

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