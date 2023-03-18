Dereye düşen çocuğu arama çalışmaları sürüyor Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yağmur suyu ile birlikte su seviyesi yükselen dereye düşen çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.

Dereye düşen çocuğu arama çalışmaları sürüyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yağmur suyu ile birlikte su seviyesi yükselen dereye düşen çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre olay, 16 Mart'ta Ceylanpınar ilçesine bağlı Saraççeşme Mahallesinin Boncuklu mezrasında meydana geldi. Fatma Sezer isimli kız çocuğu kardeşi ile oyun oynarken sel sularının etkisi ile su seviyesi yükselen Cırcıp Deresine düştü. Diğer kardeşin ailesine haber vermesiyle durum jandarma ekiplerine bildirildi. Bölgeye giden ekipler, dere ve çevresinde arama çalışmalarını bot yardımı ile sürdürüyor.