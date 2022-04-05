Son dakika haberi: Dereye düşen 5 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti

Dereye düşen 5 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti

ANKARA Ankara'da arkadaşıyla oyun oynadığı boş arazinin kenarındaki dereye düşen 5 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Olay Polatlı İlçesine bağlı Karahamzalı Köyü'nde meydana geldi. Köydeki boş arazide arkadaşlarıyla oyun oynayan 5 yaşındaki Eymen Adil Dinler, henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı arazinin yanında bulunan dereye gitti. Dengesini kaybeden Dinler, su yüksekliğinin fazla olduğu kısma düştü. Yüzme bilmeyen çocuk düştüğü yerde boğularak hayatını kaybetti. Anaokulu sınıfı öğrencisi olan Dinler'in su üzerindeki cansız bedenini kendi çabalarıyla kıyıya çeken çevre sakinleri durumu Jandarma ekiplerine bildirdi. Minik Dinler'in cansız bedeni bugün toprağa verilirken, ekipler tarafından konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

"Bir buçuk saat suyun içinde kalmış"

Olayın tanıklarından olan servis sürücüsü Ali Ceylan, "Çocuklar bu alanda top oynuyorlarmış. O da onların yanına gelmiş. Çocuklar evlerine döneceği zaman arkadaşlarının ölüsünü görmüşler. Daha sonra büyüklerine haber vermişler. Olay o şekilde duyuldu. Çocuğun neden buraya düştüğünü bilen yok. Duyduğumuza göre bir buçuk saat suyun içinde kalmış. Suda bir süre kaldığı tahmin ediliyor. Bizim okulumuzda anasınıfı öğrencisiydi. Okuldan çıktıktan sonra tekrar toplanıp buraya oyun oynamaya geliyorlar. Ailesi, öğretmenleri, bütün köy bugün feryat figan. Yürekleri yaktı geçti. Bugün de öğle namazını müteakip defnedildi. 5 buçuk 6 yaşlarındaydı" dedi.