Derede mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı - Haberler

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Derede mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Derede mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Bolu'da, dere içerisindeki ağaç parçasının üzerinde mahsur kalan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

BOLU (İHA) - Bolu'da, dere içerisindeki ağaç parçasının üzerinde mahsur kalan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Berk Mahallesi'nde bulunan deredeki ağaç parçasının üzerin çıkan köpek, dereden çıkamadı. Köpeğin mahsur kaldığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, merdiven yardımıyla dereye inerek köpeğin mahsur kaldığı yere gitti.

Ağaç parçasının üzerinden kurtarılan köpek, Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - BOLU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye, Köpek, Bolu, 3. Sayfa, Haberler

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